В Московском районе ищут мужчину, развратившего двенадцатилетнюю девочку

В Московском районе ищут мужчину, развратившего двенадцатилетнюю девочку
В Московском районе ищут мужчину, развратившего двенадцатилетнюю девочку. Фото: pexels

Вечером пятницы двенадцатилетняя девочка попала в руки мужчины, который совершил в отношении нее развратные действия прям во дворе дома.

Все произошло около 21:10, когда еще только начинает темнеть. Как стало известно Gazeta.SPB, неизвестный совершил развратные действия в отношении несовершеннолетней 2010 года рождения.

С места происшествия изъяли и просмотрели камеру наблюдения. Выяснилось, что мужчина был одет в синюю куртку и темные джинсы, на него составили ориентировку.

В настоящий момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Все детали произошедшего устанавливаются.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что в Петроградском районе Северной столицы нашли семиклассника, который числился пропавшим с 5 мая 2022 года. Ребенка доставили в больницу с сильным отравлением этанола. Из ДГБ № 5 в отделение полиции поступило сообщение, что у обнаруженного в состоянии алкогольного опьянения пятнадцатилетнего мальчика тяжелое состояние.

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