В Петроградском районе нашли пропавшего из Детского Дома ребенка, отравившегося этанолом

В Петроградском районе Санкт-Петербурга нашли семиклассника, который числился пропавшим с 5 мая 2022 года. Ребенка доставили в больницу с сильным отравлением этанола.

Вчера, рано утром 13 мая, из ДГБ № 5 в отделение полиции поступило сообщение, что у обнаруженного в состоянии алкогольного опьянения пятнадцатилетнего мальчика тяжелое состояние. Как стало известно Gazeta.SPB, ребенок опросу не подлежал.

Школьник был задержан на улице поздним вечером 12 мая около 22:30. После этого его доставили в медицинское учреждение. О пропаже мальчика стало известно 5 мая 2022 года, выяснилось, что он пропал из специального учреждения. Инициатору розыска сообщили об обнаружении семиклассника.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что ученики двух разных школ, совсем не знакомые между собой, но получившие похожие травмы в один вечер, — такое совпадение произошло во Фрунзенском районе 12 мая. Оба ребенка получили травмы в школе.