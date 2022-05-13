Во Фрунзенском районе мальчики из двух разных школ могли остаться без глаз

Ученики двух разных школ, совсем не знакомые между собой, но получившие похожие травмы в один вечер — такое совпадение произошло во Фрунзенском районе 12 мая.

Оба мальчика получили травмы в школе. Выяснилось, что школьники могли остаться без глаз из-за неудачных игр. Об этом сообщают «Невские новости» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

В результате все закончилось в кабинетах у врачей. Мальчик семи лет получил карандашом в глаз от своего одноклассника во время урока физкультуры. В этом случае, все более менее обошлось, и ребенка отпустили домой. А вот в случае со вторым мальчиком все оказалось куда хуже: сверстник выстрелил ему в глаз пластиковой пулькой. Так, мальчик в состоянии средней степени тяжести в настоящий момент находится в отделении офтальмологии.

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