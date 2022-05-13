Во Фрунзенском районе мальчики из двух разных школ могли остаться без глаз

Во Фрунзенском районе мальчики из двух разных школ могли остаться без глаз
Во Фрунзенском районе мальчики из двух разных школ могли остаться без глаз. Фото: Pixabay

Ученики двух разных школ, совсем не знакомые между собой, но получившие похожие травмы в один вечер — такое совпадение произошло во Фрунзенском районе 12 мая.

Оба мальчика получили травмы в школе. Выяснилось, что школьники могли остаться без глаз из-за неудачных игр. Об этом сообщают «Невские новости» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

В результате все закончилось в кабинетах у врачей. Мальчик семи лет получил карандашом в глаз от своего одноклассника во время урока физкультуры. В этом случае, все более менее обошлось, и ребенка отпустили домой. А вот в случае со вторым мальчиком все оказалось куда хуже: сверстник выстрелил ему в глаз пластиковой пулькой. Так, мальчик в состоянии средней степени тяжести в настоящий момент находится в отделении офтальмологии.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что в Волховском районе Ленинградской области проводится доследственная проверка после отравления ребенка наркотиками.

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