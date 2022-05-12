СК выясняет обстоятельства отравления годовалого ребенка наркотиками в Ленобласти

В Волховском районе Ленобласти проводится доследственная проверка после отравления ребенка наркотиками.

Как сообщили в областном управлении СК, 10 мая в детскую Ленинградскую областную больницу из деревни Бережки доставили годовалого мальчика в состоянии комы. В его анализах были следы растительного наркотика. Ребенку уже стало лучше, вскоре его переведут из реанимации в обычную палату.

31-летнюю мать ребенка направили на медицинское освидетельствование. У мальчика есть две старшие сестры 12-ти и четырех лет, их изъяли и поместили в медучреждение.

Следственные органы также подняли вопрос о лишении матери родительских прав и обратились в органы профилактики.

Правоохранители разбираются в обстоятельствах произошедшего, будут изучены условия проживания малыша.

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