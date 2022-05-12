Пятилетняя девочка стала жертвой сексуального насилия в Петербурге

Полиция задержала 35-летнего мужчину по подозрению в сексуальном насилии над пятилетней девочкой.

Как стало известно Gazeta.SPb, днем 11 мая в полицию обратилась петербурженка с Ленинского проспекта. По ее словам, ее знакомый совершил насильственные действия сексуального характера над ее маленькой дочерью. Это произошло вечером 10 мая в их квартире на Ленинском.

Прибывшие к месту проживания стражи порядка задержали предполагаемого преступника. По подозрению в сексуальном насилии в отдел доставили 35-летнего мужчину.

Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Информацию о произошедшем передали следователям.

Также установлено, что семья девочки состоит на учете в ОДН.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что в Петербурге прохожий прострелил бедро мигранту.