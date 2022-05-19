Два съезда на развязке КАД с Московским шоссе закроют до 10 июня

Два съезда на развязке КАД с Московским шоссе закроют до 10 июня
Съезды полностью перекроют. Фото: ФКУ Упрдор "Северо-Запад"

Дорожные работы на две недели перекроют два съезда на развязке КАД с Московским шоссе.

Как сообщили в ФКУ Упрдор «Северо-Запад», речь идет о съездах №4 и №6, расположенных на развязке на пересечении с Московским шоссе (трасса М-10 «Россия». Один из съездов — с Витебского проспекта на внешнее кольцо КАД, а второй — съезд из Ленобласти с Московского шоссе на внешнее кольцо КАД.

Съезды полностью перекроют. Фото: ФКУ Упрдор «Северо-Запад»

С 26 мая по 10 июня там будут проводиться работы по замене двух деформационных швов, поэтому съезды придется полностью перекрыть для транспорта.

Автомобилистам принесли извинения за временные неудобства.

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