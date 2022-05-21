В Петербурге рекордно выросли цены на медицинское оборудование

В Санкт-Петербурге медицинское оборудование подорожало на 100%.

При этом цены поднялись как на оборудование отечественных, так и зарубежных производителей. Об этом сообщает «Коммерсант».

На цене медоборудования отразились введенные в отношении России санкции. Таким образом, с начала марта его стоимость выросла на 20-100%.

На подорожание, в частности, повлияла нестабильность рынка. Также очень многие детали изделий импортировались из стран Запада. Кроме того, зарубежные производители начали сотрудничать с закупщиками в России по 100% предоплате, из-за этого компании вынуждены использовать собственные оборотные средства или брать дорогостоящие кредиты.

По мнению гендиректор «КЕЛЕАНЗ Медикал» Елены Кириленко, в какой-то момент цены на оборудование должны стабилизироваться, но если рубль потеряет свои позиции на международном рынке, то снова стоит ждать ценовой скачок.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что суд передал РЖД оборудование, инструменты и запчасти Siemens Mobility GmbH для ремонта «Сапсанов» и «Ласточек».