Суд передал РЖД оборудование Siemens для ремонта «Сапсанов»

Суд передал РЖД оборудование Siemens для ремонта &#171;Сапсанов&#187;
РЖД передали оборудование Siemens. Фото: Baltphoto/ Андрей Пронин

Арбитражный суд Петербурга и Ленобласти передал РЖД оборудование, инструменты и запчасти Siemens Mobility GmbH для ремонта «Сапсанов» и «Ласточек».

Такое решение суд принял по иску РЖД с требованием признать недействительным одностороннее расторжение договора о ремонте и техобслуживании высокоскоростных поездов, заключенного в 2007 году, и обязать Siemens Mobility исполнять свои договорные обязательства.

Сам иск будет рассмотрен 22 июня, а обеспечительные меры были приняты по ходатайству РЖД 28 апреля. Суд согласился с доводами истца о том, что концерн зарегистрирован в ФРГ и в случае изъятия у РЖД имущества его возврат будет невозможен в связи с тем, что Siemens находится в другой стране.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что в РЖД сообщили о приостановке контракта с Siemens на «Сапсаны».

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