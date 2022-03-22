В РЖД сообщили о приостановке контракта с Siemens на «Сапсаны»

В РЖД сообщили о приостановке контракта с Siemens на «Сапсаны»
По словам главы организации, российские железнодорожники «до последнего момента» вели переговоры с немецким концерном. Фото: Baltphoto/ Андрей Пронин

Немецкий концерн Siemens приостановил действие контракта на покупку новых поездов «Сапсан». Об этом сообщил гендиректор РЖД Олег Белозеров.

По его словам, вне зависимости от развития ситуации, в компании постараются до лета запустить новый подвижной состав. На данный момент договор об обслуживании действует, сообщили «РИА Новости».

«Нас уведомили, что на данный момент контракт приостанавливается по покупке «Сапсанов», — сказал гендиректор РЖД.

Ранее Gazeta.spb.ru сообщала, что промышленность Петербурга зависит от импортной составляющей в диапазоне от 10% до 70%.

Автопроизводители массово объявляют о приостановке работы в России. Так, 5 марта «АвтоВАЗ» приостановил сборку автомобилей из-за дефицита электроники. BMW заявила, что прекращает производство автомобилей бренда на мощностях «Автотора» в Калининграде и перестаёт поставлять автомобили в Россию.

Дочерняя организация Honda Motor Co «Хонда Мотор РУС» перестанет поставлять новые автомобили на отечественный рынок в течение 2022 года. Решение, принятое компанией, объясняется новой стратегией работы в условиях меняющейся автомобильной промышленности.

"Сапсаны" ржд Россия


 

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