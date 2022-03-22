В РЖД сообщили о приостановке контракта с Siemens на «Сапсаны»

По словам главы организации, российские железнодорожники «до последнего момента» вели переговоры с немецким концерном. Фото: Baltphoto/ Андрей Пронин

По словам главы организации, российские железнодорожники «до последнего момента» вели переговоры с немецким концерном. Фото: Baltphoto/ Андрей Пронин

Немецкий концерн Siemens приостановил действие контракта на покупку новых поездов «Сапсан». Об этом сообщил гендиректор РЖД Олег Белозеров.

По его словам, вне зависимости от развития ситуации, в компании постараются до лета запустить новый подвижной состав. На данный момент договор об обслуживании действует, сообщили «РИА Новости».

«Нас уведомили, что на данный момент контракт приостанавливается по покупке «Сапсанов», — сказал гендиректор РЖД.

Ранее Gazeta.spb.ru сообщала, что промышленность Петербурга зависит от импортной составляющей в диапазоне от 10% до 70%.

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