Зависимость промышленности Петербурга от импорта доходит до 70%

Промышленность Петербурга зависит от импортной составляющей в диапазоне от 10% до 70%. Об этом заявил председатель городского комитета по экономической политике и стратегическому планированию Валерий Москаленко

По его словам, на работе может сказаться ограничение экспорта высокотехнологичной продукции и комплектующих. Некоторым предприятиям пищевой промышленности пришлось отказаться от импорта комплектующих.

Как сообщила «Фонтанка», Москаленко подчеркнул, что санкции могут повлиять как на 20% импорта Петербурга, так и на 10% экспорта. Однако власти отмечают, что разрабатывают новые пакеты поддержки бизнеса и жителей города.

Ранее Gazeta.spb.ru сообщала, что россияне должны иметь доступ к привычным товарам несмотря на санкции.

Напомним, в России стремительно увеличивается количество компаний, который приостанавливают свою работу в стране в связи с текущей политической обстановкой. В итоге магазины массово закрываются, а их сервисы перестают принимать заказы, принося крупные потери российскому рынку.

Большинство граждан эмоционально отреагировали на уход с российского рынка Apple. 2 марта американская корпорация закрыла онлайн-продажу товаров в России. Экспорт прекратился, а гаджеты пропали с прилавков. Однако на следующий день техника Apple была снова доступна для россиян. Теперь желающим приобрести тот или иной гаджет компании придется заплатить в несколько раз больше.