Зависимость промышленности Петербурга от импорта доходит до 70%

Зависимость промышленности Петербурга от импорта доходит до 70%
Некоторым предприятиям пищевой промышленности пришлось отказаться от импорта комплектующих. Фото: pixabay.com

Промышленность Петербурга зависит от импортной составляющей в диапазоне от 10% до 70%. Об этом заявил председатель городского комитета по экономической политике и стратегическому планированию Валерий Москаленко

По его словам, на работе может сказаться ограничение экспорта высокотехнологичной продукции и комплектующих. Некоторым предприятиям пищевой промышленности пришлось отказаться от импорта комплектующих.

Как сообщила «Фонтанка», Москаленко подчеркнул, что санкции могут повлиять как на 20% импорта Петербурга, так и на 10% экспорта. Однако власти отмечают, что разрабатывают новые пакеты поддержки бизнеса и жителей города.

Ранее Gazeta.spb.ru сообщала, что россияне должны иметь доступ к привычным товарам несмотря на санкции.

Напомним, в России стремительно увеличивается количество компаний, который приостанавливают свою работу в стране в связи с текущей политической обстановкой. В итоге магазины массово закрываются, а их сервисы перестают принимать заказы, принося крупные потери российскому рынку.

Большинство граждан эмоционально отреагировали на уход с российского рынка Apple. 2 марта американская корпорация закрыла онлайн-продажу товаров в России. Экспорт прекратился, а гаджеты пропали с прилавков. Однако на следующий день техника Apple была снова доступна для россиян. Теперь желающим приобрести тот или иной гаджет компании придется заплатить в несколько раз больше.

новости СПб экономика


 

Новости партнеров
Вслед за другими телеканалами НТВ изменил сетку вещания
Вслед за другими телеканалами НТВ изменил сетку вещания
Знатоки «Что? Где? Когда?» начали покидать телеигру: причиной ухода интеллектуалов стала политика
Знатоки «Что? Где? Когда?» начали покидать телеигру: причиной ухода интеллектуалов стала политика
Россиянам перестанут давать вид на жительство в Чехии
Россиянам перестанут давать вид на жительство в Чехии
В ФРГ рассказали о потоке беженцев из Украины
В ФРГ рассказали о потоке беженцев из Украины
Ещё на Gazeta.SPb
Некоторые иностранные автопроизводители могут не вернуться в Россию
В РЖД сообщили о приостановке контракта с Siemens на «Сапсаны»
Ревнивец облил кислотой экс-возлюбленную с парнем в Домодедово и был задержан
Врачи больницы имени Семашко собрали для беженцев несколько тонн помощи
Фура и КАМаз раздавили легковушку с водителем на КАД
Госдума отменила НДФЛ с процентов по вкладам россиян
«Алмаз-Антей» не может получить миллиард долларов за экспортные поставки
В Петербурге снесли более 43 точек незаконной торговли за неделю