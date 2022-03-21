Мишустин заявил, что россияне должны иметь доступ к привычным товарам несмотря на санкции

Мишустин заявил, что россияне должны иметь доступ к привычным товарам несмотря на санкции. Фото: kremlin.ru

Мишустин заявил, что россияне должны иметь доступ к привычным товарам несмотря на санкции. Фото: kremlin.ru

В ходе совещания вице-премьер Михаил Мишустин заявил, что жители России должны иметь возможность покупать привичные им продукты даже в условиях санкций.

Несмотря на санкции россияне должны иметь доступ к привычным продуктам, считает Мишустин. По его словам, необходимо оказывать помощь людям в сохранении доступа к привычной продукции даже, если нарушаются логистические цепочки. Об этом пишут РИА Новости.

«Для этого активно взаимодействуем с партнерами по Евразийскому экономическому союзу», — заявил глава кабинета министров.

Возможность покупать необходимые товары, по мнению Мишустина, должна остаться даже несмотря на ограничения со стороны недружественных государств.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что для удовлетворения внутреннего спроса граждан запасов сахара и гречки в России хватает, заявила вице-премьер Виктория Абрамченко. Она настоятельно рекомендовала россиянам не поддаваться панике, а также массово не скупать гречку и сахар.