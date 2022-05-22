В ВОЗ сообщили, что в мире зарегистрировано уже 92 случая заражения человека оспой обезьян

В ВОЗ сообщили, что в мире зарегистрировано уже 92 случая заражения человека оспой обезьян
В ВОЗ сообщили, что в мире зарегистрировано уже 92 случая заражения человека оспой обезьян. Фото: pixabay

Продолжают появляться новые случаи заражения людей оспой обезьян.

Число заразившихся оспой обезьян в мире, по данным ВОЗ, достигло 92 человек. При этом летальных исходов от инфекции зарегистрировано не было. Об этом сообщают РИА Новости.

Положительные результаты были выявлены из 12 неэндемичных стран-участниц организации. Еще 28 случаев заболевания расследуются, подчеркнули в ВОЗ.

Отмечается, что зарегистрированные случаи оспы обезьян не связаны с поездками в эндемичные районы. Также стало известно, что последовательность генома из образца, взятого в Португалии, показала близкую связь вируса оспы обезьян, вызывающего нынешнюю вспышку, с завезенными случаями из Нигерии в Великобританию, Израиль и Сингапур в 2018 и 2019 годах.

В настоящий момент случаи заражения людей выявлены в Великобритании, Швеции, Италии, Франции, Австралии, Канаде, Германии, Нидерландах, Швейцарии и Испании.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что случаев заражения людей оспой обезьян в России не зафиксировано, заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

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