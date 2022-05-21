Мурашко заверил, что на территории России нет случаев заражения людей оспой обезьян

На сегодняшний день случаев заражения людей оспой обезьян в России не зафиксировано, заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.
В ходе рабочей поездки в Белгород Мурашко отметил, что часть россиян имеют иммунитет к оспе обезьян благодаря вакцинации.
«До 1980 года у нас вакцинация против оспы была обязательна, и поэтому у нас есть определенный пул уже иммунного населения», — подчеркнул министр здравоохранения России.
По словам Мурашко, в РФ есть все средства, которые необходимы для диагностики оспы обезьян. Специальные диагностикумы, зарегистрированные в 2017 году помогут избежать сложностей с фиксацией диагноза как клинически, так и лабораторно подтвержденного.
Кроме того, заверил Мурашко, в российских медицинских учреждениях присутствуют необходимые лекарства для терапии оспы обезьян.
Ранее gazeta.spb.ru писала, что оспой обезьян можно заразиться при одном условии. особое внимание стоит уделить контактированию с уже заразившемся человеком, считает врач Александр Мясников.