Мурашко заверил, что на территории России нет случаев заражения людей оспой обезьян

Мурашко заверил, что на территории России нет случаев заражения людей оспой обезьян
Мурашко заверил, что на территории России нет случаев заражения людей оспой обезьян. Фото: Минздрав РФ

На сегодняшний день случаев заражения людей оспой обезьян в России не зафиксировано, заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

В ходе рабочей поездки в Белгород Мурашко отметил, что часть россиян имеют иммунитет к оспе обезьян благодаря вакцинации.

«До 1980 года у нас вакцинация против оспы была обязательна, и поэтому у нас есть определенный пул уже иммунного населения», — подчеркнул министр здравоохранения России.

По словам Мурашко, в РФ есть все средства, которые необходимы для диагностики оспы обезьян. Специальные диагностикумы, зарегистрированные в 2017 году помогут избежать сложностей с фиксацией диагноза как клинически, так и лабораторно подтвержденного.

Кроме того, заверил Мурашко, в российских медицинских учреждениях присутствуют необходимые лекарства для терапии оспы обезьян.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что оспой обезьян можно заразиться при одном условии. особое внимание стоит уделить контактированию с уже заразившемся человеком, считает врач Александр Мясников.

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