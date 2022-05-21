Врач Мясников выяснил, когда человек может заразиться оспой обезьян

Врач и телеведущий Александр Мясников рассказал, что оспой обезьян можно заразиться при одном условии. особое внимание стоит уделить контактированию с уже заразившемся человеком.

Так, чтобы заразиться оспой обезьян, достаточно контактировать с больным на расстоянии метра друг от друга в течение трех часов. Об этом Мясников сообщил в своем Telegram-канале.

«От человеку к человеку вирус передается неохотно, нужен близкий контакт длительное время», — заявил специалист.

Мясников отметил, что по сравнению с человеческой оспой, указанный вирус менее заразен и влечет за собой гораздо меньшую смертность. Так, среди людей скончалось около 10% пациентов. Эксперт также подчеркнул, что иногда вирус поражает человека через укусы обезьян, употребление обезьян в пищу, через контакт с работниками зоопарков, а также через грызунов.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что уже более чем в 10 странах мира были обнаружены случаи заражение оспой обезьян.