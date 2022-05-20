Случаи оспы обезьян выявлены более чем в 10 странах

Вирус оспы обезьян начал распространяться на западе Европы в апреле-мае. Фото: комитет по здравоохранению Петербурга

Вирус оспы обезьян начал распространяться на западе Европы в апреле-мае. Фото: комитет по здравоохранению Петербурга

Более чем в 10 странах мира были обнаружены случаи заражение оспой обезьян.

Вирус оспы обезьян начал распространяться на западе Европы в апреле-мае. На сегодняшний день болезнь добралась до Великобритании, Испании, Франции, Португалии, Бельгии, Италии, Швеции, Германии, Канады, США и Австралии.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) встревожена вспышкой оспы обезьян и созывает экстренную встречу экспертов для обсуждения роста заболеваемости.

В Роспотребнадзоре заявили, что случаи оспы обезьян в России не зафиксированы, риск завоза инфекции в страну оценивается как крайне низкий. На границе уже приняты меры санитарно-карантинного контроля.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что в Великобритании еще два человека заразились оспой обезьян.