Случаи оспы обезьян выявлены более чем в 10 странах

Случаи оспы обезьян выявлены более чем в 10 странах
Вирус оспы обезьян начал распространяться на западе Европы в апреле-мае. Фото: комитет по здравоохранению Петербурга

Более чем в 10 странах мира были обнаружены случаи заражение оспой обезьян.

Вирус оспы обезьян начал распространяться на западе Европы в апреле-мае. На сегодняшний день болезнь добралась до Великобритании, Испании, Франции, Португалии, Бельгии, Италии, Швеции, Германии, Канады, США и Австралии.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) встревожена вспышкой оспы обезьян и созывает экстренную встречу экспертов для обсуждения роста заболеваемости.

В Роспотребнадзоре заявили, что случаи оспы обезьян в России не зафиксированы, риск завоза инфекции в страну оценивается как крайне низкий. На границе уже приняты меры санитарно-карантинного контроля.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что в Великобритании еще два человека заразились оспой обезьян.

ВОЗ оспа обезьян случаи заболевания


 

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