В Великобритании еще два человека заразились оспой обезьян

В Великобритании еще два человека заразились оспой обезьян. Фото: pixabay

В Великобритании еще два человека заразились оспой обезьян. Фото: pixabay

Агентство по здравоохранению Великобритании отметило еще два случая, когда человек заразился оспой обезьян.

Первый инцидент заражения человека оспой обезьян был зафиксирован в Англии. Сейчас медики дополнительно говорят о еще двух новых случаях в Великобритании. Об этом сообщают РИА Новости со ссылкой на сообщение ведомства.

Первый случай заражения произошел 7 мая. Теперь в Лондоне обнаружены еще два человека, живущих в одном доме, с такой же болезнью.

«Где и как они заразились, остается предметом расследования» — отметили в ведомстве.

Также в британском агентстве по здравоохранению подчеркнули, что один из зараженных оспой обезьян пациентов сейчас получает медицинскую помощь в отделении инфекционных заболеваний одной из лондонских больниц, а второй изолирован и в настоящее время не требует стационарного лечения.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что первый случай заражения оспой обезьян выявили в графстве Корнуолл, а в настоящий момент с инфицированный пациент лечится в клинике Лондона. Второго зараженного госпитализировали в городе Ливерпуль.