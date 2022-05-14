В Великобритании еще два человека заразились оспой обезьян

Агентство по здравоохранению Великобритании отметило еще два случая, когда человек заразился оспой обезьян.
Первый инцидент заражения человека оспой обезьян был зафиксирован в Англии. Сейчас медики дополнительно говорят о еще двух новых случаях в Великобритании. Об этом сообщают РИА Новости со ссылкой на сообщение ведомства.
Первый случай заражения произошел 7 мая. Теперь в Лондоне обнаружены еще два человека, живущих в одном доме, с такой же болезнью.
«Где и как они заразились, остается предметом расследования» — отметили в ведомстве.
Также в британском агентстве по здравоохранению подчеркнули, что один из зараженных оспой обезьян пациентов сейчас получает медицинскую помощь в отделении инфекционных заболеваний одной из лондонских больниц, а второй изолирован и в настоящее время не требует стационарного лечения.
Ранее gazeta.spb.ru писала, что первый случай заражения оспой обезьян выявили в графстве Корнуолл, а в настоящий момент с инфицированный пациент лечится в клинике Лондона. Второго зараженного госпитализировали в городе Ливерпуль.