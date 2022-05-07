В Британии выявили два случая заражения редкой оспой обезьян

В Британии выявили два случая заражения редкой оспой обезьян
Два случая оспы обезьян выявили в Британии. Фото: комитет по здравоохранению

В Великобритании у двух человек подтвердилось редкое инфекционное заболевание — оспа обезьян.

Как сообщает Reuters, первый случай заражения оспой обезьян выявили в графстве Корнуолл, сейчас инфицированный пациент лечится в клинике Лондона. Второго зараженного госпитализировали в городе Ливерпуль. Как оказалось, оба пациента недавно были в Нигерии.

Оспа обезьян — это редкое инфекционное заболевания, которое в основном встречается в Африке. По симптомам заболевание схоже с натуральной оспой, которая проявляется высыпаниями на коже, головной болью, лихорадкой и слабостью. Летальность при вспышках оспы обезьян не превышает 10%. Специального лечения от заболевания нет. Обычно оно длится две-три недели и проходит само.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что коронавирус повышает риск развития аутоиммунных заболеваний.

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