Минздрав: коронавирус повышает риск развития аутоиммунных заболеваний

Минздрав: коронавирус повышает риск развития аутоиммунных заболеваний
Мурашко призвал граждан вакцинироваться, чтобы защитить свое здоровье от опасных последствий. Фото: Кремль

Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко заявил, что перенесенный коронавирус повышает риск развития сахарного диабета и аутоиммунных заболеваний.

По словам главы Минздрава, у многих переболевших COVID-19 появляются аутоиммунные заболевания по типу ревматоидных артритов. Также вырастает риск формирования диабета первого типа.

Мурашко отметил, что не стоит не дожидаться появления каких-либо осложнений после перенесенной инфекции. Он призвал граждан вакцинироваться, чтобы защитить свое здоровье от опасных последствий.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что психолог предупредил, что COVID-19 может ускорить проявление шизофрении. Сам ковид не способен вызвать развитие шизофрении, но может приблизить дебют психического расстройства. Особенно это касается тех, кто болел коронавирусом в тяжелой форме.

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