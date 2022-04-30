Психолог предупредил, что COVID-19 может ускорить проявление шизофрении

Психолог предупредил, что COVID-19 может ускорить проявление шизофрении
Коронавирус может приблизить дебют психического расстройства. Фото: unsplash

Психолог Слава Донин рассказал о существовании связи между перенесенным коронавирусом и появлением у пациента шизофрении.

Специалист заявил в разговоре с Ura.ru, сам ковид не способен вызвать развитие шизофрении, но может приблизить дебют психического расстройства. Особенно это касается тех, кто болел коронавирусом в тяжелой форме.

«Например, если человек лежал под ИВЛ и боролся за свою жизнь, испытывая при этом колоссальный стресс, а его мозг — кислородное голодание», — отметил Донин.

По словам психолога, инфекция может спровоцировать развитие и других расстройств психики, в том числе тревожного расстройства, депрессии и посттравматического стрессового расстройства.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что Мурашко заявил о высоком риске вспышки COVID-19 в июне. Мурашко заявил, что пандемия может вновь проявить себя из-за снижения уровня коллективного иммунитета.

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