Мурашко заявил о высоком риске вспышки COVID-19 в июне

Мурашко заявил, что пандемия может вновь проявить себя из-за снижения уровня коллективного иммунитета. Фото: Минздрав РФ

Мурашко заявил, что пандемия может вновь проявить себя из-за снижения уровня коллективного иммунитета. Фото: Минздрав РФ

Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко предупредил, что в июне россияне могут столкнуться с подъемом заболеваемости коронавирусом.

Согласно прогнозам Минздрава, существует очень высокий риск вспышки коронавирусной инфекции в конце мая — июне, пишет РИА Новости.

Мурашко заявил, что пандемия может вновь проявить себя из-за снижения уровня коллективного иммунитета. Поэтому, по словам министра, нужно заранее защитить организм от ковида и ревакцинироваться, а не ждать, когда опять поднимется волна заболеваемости.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что в Петербурге с 25 апреля перестал действовать ряд коронавирусных ограничений. Соответствующие изменения внесены в 121-е ковидное постановление. Теперь можно посещать музеи и выставки, в том числе группами более 20-ти человек.