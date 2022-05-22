SuperJob: россияне меньше всего хотели бы вступать в брак с полицейскими и чиновниками

Россияне меньше всего хотели бы вступать в брак с полицейскими и чиновниками. Фото: pixabay

Россияне меньше всего хотели бы вступать в брак с полицейскими и чиновниками. Фото: pixabay

Среди жителей России был проведен опрос, по результатам которого выяснилось, что самый нежелательный профессии для будущих супругов — это полицейские или чиновники.

Как показало исследование SuperJob, на сотруднице полиции никогда не женился бы каждый седьмой мужчина, а замуж за полицейского или работника любого другого силового ведомства не вышла бы каждая десятая женщина в России.

Российские женщины также не приветствуют себе в супружескую пару дворников, водителей, актеров и стриптизеров. Профессии актриса, модель, танцовщица, певица, педагог и медработница тоже не очень то пользуются одобрением для замужества у граждан.

Другое дело, — юристки, экономистки, менеджеры и медсестры. На девушку такой профессии в качестве жены посмотрит большая часть жителей России, а для девушки в топе профессий для будущего супруга оказались инженеры, менеджеры по продажам, программисты и директора.

При этом отмечается, что 21% мужчин и 19% женщин не обращают внимания на профессию при выборе партнера.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что в Санкт-Петербурге разработают законодательный проект о регистрации браков во дворцах и парках.