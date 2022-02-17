В Петербурге молодоженам расширят чисто точек для выездной регистрации брака

Согласно законопроекту, свои церемонии пары смогут проводить во дворцах, замках, музеях и других культурных учреждениях города на Неве. Фото: pixabay.com

Согласно законопроекту, свои церемонии пары смогут проводить во дворцах, замках, музеях и других культурных учреждениях города на Неве. Фото: pixabay.com

В Петербурге разработают законодательный проект о регистрации браков во дворцах и парках.

Об этом в четверг, 17 февраля, сообщает телеканал «Санкт-Петербург».

В Северной столице будет разработает законопроект, который предусматривает внесение некоторых изменений в Семейный кодекс. Так, молодоженам будет расширено чисто точек для выездной регистрации брака.

Свои церемонии пары смогут проводить во дворцах, замках, музеях и других культурных учреждениях города на Неве.

Кроме этого, зарегистрировать свой брак станет возможно и в парках Петербурга.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что петербургские музеи потеряли до 40 процентов посетителей из-за коронавирусных-ограничений, распространяющихся в отношении несовершеннолетних.