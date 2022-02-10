Петербургские музеи потеряли до 40% посетителей из-за ковид-ограничений для несовершеннолетних

Петербургские музеи потеряли до 40% посетителей из-за ковид-ограничений для несовершеннолетних
Русский музей. Фото: Baltphoto/ Андрей Пронин

Ограничения сильно сказались на посещаемости музеев в Петербурге.

Так, с 28 января примерно на 40% снизилась посещаемость Русского музея и на 20% — музея-заповедника «Царское Село». Кроме того, на уровень спроса повлияло вынужденное закрытие некоторых музейных объектов.

В пресс-службе Ботанического сада рассказали, что после введения QR-кодов посещаемость упала на 50%, а после введения запрета на посещение с детьми ещё на 30% от того, что оставалось, сообщает 78.ru.

«Ситуация такова, что мы с трудом удерживаем штат экскурсоводов от увольнения. Напомним, Сад не получает от государства ничего на музейную деятельность», — рассказали сотрудники Ботсада.

Напомним, с 28 января по 13 февраля несовершеннолетним запрещено посещать зоопарки, музеи, театры, цирки, концерты, кинотеатры, бассейны, фитнес-центры, крытые катки, океанариумы, предназначенные для развлечения и досуга объекты, аттракционы, а также спортивные, физкультурные, культурные, зрелищные, конгрессно-выставочные и торжественные мероприятия.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Северной столице открылась запись на вакцинацию подростков от 12 до 17 лет. Получить вакцину «Спутник M» можно в любой из 59 районных поликлиник города.

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