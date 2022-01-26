Подростки уже могут вакцинироваться «Спутником M» в любой из 59 поликлиник в Петербурге

Подростки уже могут вакцинироваться "Спутником M" в любой из 59 поликлиник в Петербурге. Фото: pixabay.com

Подростки уже могут вакцинироваться "Спутником M" в любой из 59 поликлиник в Петербурге. Фото: pixabay.com

В Северной столице открылась запись на вакцинацию подростков от 12 до 17 лет. Получить вакцину «Спутник M» можно в любой из 59 районных поликлиник города.

Вакцинация подростков будет проходить добровольно по письменному заявлению одного из родителей или законных представителей и по согласию самого подростка. Об этом сообщает пресс-служба Комитета по здравоохранению Петербурга. Перед вакцинацией ребенок должен пройти осмотр у врача-педиатра.

Препарат «Спутник M» представляет собой двухкомпонентную прививку, вторая ее часть вводится через три недели после первого. После введения препарата пациент целых 30 минут будет под наблюдением специалиста.

Отмечается, что на данный момент в первую очередь из-за небольшого количества вакцины рекомендуется прививать детей, имеющих хронические заболевания. Такие болезни входят в группы риска по пяти основным классам заболеваний, например заболевание костно-мышечной системы и соединительной ткани, болезнь глаза и его придаточного аппарата, болезнь органов пищеварения, заболевание органов кровообращения, болезнь эндокринной системы.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что власти Санкт-Петербурга вводят ограничения для подростков в связи с распространением COVID-19. Среди прочего, запрет на посещение детьми мест культурного досуга и спортивных мероприятий.