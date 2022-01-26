Подростки не смогут посещать театры, цирки и музеи в Петербурге из-за COVID

Нововведения затронут детей и подростков до 18 лет. Фото: Baltphoto/ Виктория Ламзина

Нововведения затронут детей и подростков до 18 лет. Фото: Baltphoto/ Виктория Ламзина

Власти Петербурга вводят новые ограничения в связи с распространением COVID-19. Среди прочего, запрет на посещение детьми мест культурного досуга и спортивных мероприятий.

Так, с 28 января текущего года по 13 февраля будут действовать дополнительные ограничения в сфере дополнительного образования. Появился перечень необходимых правил и мер, которые петербуржцы обязаны будут соблюдать.

Согласно документу, юным горожанам запрещается посещать зоопарки, музеи, театры, океанариумы, объекты, которые предназначены для развлечения и досуга, аттракционы, а также бассейны, крытые ледовые катки, фитнес-центры, другие спортивные организации.

На указанный период на дистанционный формат перейдут дополнительные общеобразовательные программы – за исключением тех, которые работают в школах. Кроме того, запрещено проведение спортивных мероприятий с участием несовершеннолетних (за исключением спортивных мероприятий, включенных в календарные планы).

Напомним, в Петербурге за минувшие сутки 9722 петербуржца сдали положительный тест на коронавирусную инфекцию. Всего с начала пандемии в Северной столице заболели 934 894 местных жителя. Также за сутки медики зарегистрировали смерть 58 человек с положительным тестом на коронавирус. Число умерших от вируса петербуржцев с начала пандемии достигло 29 537.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что другие запреты и ограничения, которые были введены ранее, продлятся до 31 марта 2022 года.