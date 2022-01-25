«Дополнительное образование на удаленке»: Смольный вводит новые ограничения

В Санкт-Петербурге наблюдается рост коронавирусной инфекции, в связи с чем вводятся новые ограничения для организаций дополнительного образования.

Так, на основании предписания Главного государственного санитарного врача по городу Санкт-Петербургу глава города Александр Беглов сегодня, 25 января, внес изменение в постановление Правительства № 121 «О мерах по противодействию распространению в Санкт-Петербурге новой коронавирусной инфекции». Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

Теперь в соответствии с новым постановлением губернатора начиная с 28 января текущего года по 13 февраля будут действовать дополнительные ограничения в сфере дополнительного образования. Появился перечень необходимых правил и мер, которые петербуржцы обязаны будут соблюдать.

Во-первых, дополнительные общеобразовательные программы, причем как частные, так и государственные, которые реализуются не в общеобразовательных школах, переводятся на дистанционный режим работы. Следующее нововведение это то, что приостанавливается на некоторое время предоставление услуг в очной форме несовершеннолетним гражданам. Речь идет о государственных художественных, технических и других кружках, секциях или студиях. Третьим пунктом несовершеннолетним запрещается посещать зоологические парки, музеи и организации, в которых осуществляется выставочная деятельность. Кроме того нельзя ходить в плавательные бассейны, фитнес-центры и другие организации, где оказывают услуги в области физической и спортивной культуры. Однако есть исключения: например, спортивная подготовка и профессиональный спорт. Ограничение установлено на посещение театров, цирков, концертных залов и организаций, которые осуществляют публичную демонстрацию фильмов. На время придется отказаться от крытых ледовых катков, океанариумов и мест развлечения, досуга, аттракционов. Нельзя в качестве зрителя приходить на спортивные, физкультурные, культурные и торжественные мероприятия. И последнее, но не по важности ограничение, — это то, что нельзя проводить физкультурные и спортивные мероприятия с участием несовершеннолетних, кроме спортивных мероприятий, включенных в календарные планы.

Отмечается, что другие запреты и ограничения, которые были введены ранее, продлятся до 31 марта 2022 года.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что из-за «омикрона» введение карантина в Санкт-Петербурге пока не обсуждается. Власти города не рассматривали этот вопрос.