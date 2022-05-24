Скоростной поезд «Невский экспресс» возвращается на маршрут Петербург — Москва

Скоростной поезд «Невский экспресс» вновь начнет курсировать между Петербургом и Москвой с 1 июня.

Как сообщили в Федеральной пассажирской компании, скоростной поезд №747/748 «Невский экспресс» будет курсировать между двумя столицами четыре раза в неделю — по понедельникам, средам, пятницам и воскресеньям.

Поезд из Петербурга будет отправляться с Московского вокзала в 6.50, а из Москвы состав будет отходить с Ленинградского вокзала в 19.40.

С лета 2021 года «Невский экспресс» находился на капитальном ремонте. Во время работ все импортные комплектующие поезда заменили на отечественные.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что поезд «Таврия» запустят из Петербурга в Евпаторию. 26 мая поезд начнет курсировать из Петербурга, а 28 мая — из Евпатории. Поезд будет ходить между двумя городами вплоть до 1 октября.