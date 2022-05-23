Поезд «Таврия» запустят из Петербурга в Евпаторию с 26 мая

Поезд &#171;Таврия&#187; запустят из Петербурга в Евпаторию с 26 мая
Поезд "Таврия" запустят с 26 мая. Фото: комитет по развитию туризма Петербурга

Движение поездов «Таврия» между Петербургом и Евпаторией возобновляется с четверга, 26 мая.

Как сообщили в компании «Гранд Сервис Экспресс», 26 мая поезд начнет курсировать из Петербурга, а 28 мая — из Евпатории. «Таврия» будет ходить между двумя городами вплоть до 1 октября.

Из Северной столицы поезд будет отправляться в 19:16. Время в пути составит две ночи и один день, в Евпаторию он прибудет в 12:40. Обратный поезд будет отправляться с южного города в 17:55 и прибывать в город на Неве через день в 13:01.

«Таврия» делает остановки в Тверь, Рязани, Воронеже, Ростове-на-Дону, а также на крымских станциях Керчь, Багерово, Семь Колодезей, Владиславовка, Джанкой и Саки.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что РЖД запустит новые поезда в Сибирь, на Байкал и на север России.

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