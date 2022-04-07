РЖД запустит новые поезда в Сибирь, на Байкал и на север России

РЖД запустит пять новых туристических маршрутов в этом году. По словам заместителя гендиректора РЖД Дмитрия Пегова, это будут поезда в том числе в Сибирь, на Байкал и на север России.

На железнодорожной конференции он отметил, что, например, поезд «В «Сибирь» будет идти из Москвы в Казань, Тюмень, Тобольск, Пермь и обратно в Москву, а поезд «Байкальский экспресс» будет ездить из Иркутска или Улан-Удэ в Слюдянку, на Байкал и обратно.

Еще один маршрут называется «Величие Севера», можно будет посетить такие места, как Великий Новгород, Рускеала, Архангельск, Великий Устюг, Кострома.

А поезд «К Деду Морозу» будет возить пассажиров из Самары в Нижний Новгород, Великий Устюг и Киров.

«Поморский экспресс» проследует по маршруту Москва – Петрозаводск – Кемь – Обозерская – Архангельск – Вологда – Ярославль – Углич – Москва.