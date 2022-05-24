ВОЗ: в мире подтвержден 131 случай заражения оспой обезьян

Оспа обезьян добралась уже до 19 стран мира. Фото: pixabay

Оспа обезьян добралась уже до 19 стран мира. Фото: pixabay

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) сообщила обновленную статистику по заражениям оспой обезьян среди людей.

По данным ВОЗ, с 7 мая зафиксировали 131 подтвержденный случай оспы обезьян. Кроме того, под вопросом заболевание стоит у 106 человек. Всего оспа обезьян добралась до 19 стран мира. Об этом сообщает агентство Reuters.

Организация регулярно проводит совещания для консультаций по предотвращению распространения вируса.

Директор по обеспечению глобальной готовности к особо опасным инфекциям ВОЗ Сильви Бриан призвала страны усилить эпидемический надзор за оспой обезьян, чтобы отследить передвижение вируса. Она отметила, что пока не понятно, перерастут ли вспышки заражения данной оспой в эпидемию или пандемию, или пик передачи вируса уже пройден.

Специалист подчеркнула, что передаче оспы обезьян могло поспособствовать изменение поведения людей, особенно когда общество начало возвращаться к привычному образу жизнь после отмены ковид-ограничений.

По словам Бриан, вспышка оспы обезьян была «ненормальной», но, тем не менее, ее можно сдержать. Она напомнила, что учеными уже давно разработаны вакцины и методы лечения данного заболевания.

«Давайте не будем делать из мухи слона», — добавила Бриан.

Вирус оспы обезьян начал распространяться в апреле и мае по странам Западной Европы. Вскоре случаи заражения начали выявлять в Австралии, Соединенных Штатах, Великобритании, Бельгии, ФРГ, Испании, Канаде, Италии, Франции, Португалии, Швеции и Швейцарии.

В России, как уверяют в Роспотребнадзоре, на сегодняшний день не выявлено ни одного случая оспы обезьян, а вероятность завоза оценивается как низкая.

Оспа обезьян — это редкое вирусное заболевание. В основном она передается человеку от диких грызунов и приматов. Заболевание проявляется такими симптомами, как лихорадка, головная боль, боли в мышцах и спине, увеличение лимфоузлов, озноб и усталость. Кроме того, вирус вызывает оспенную сыпь на коже — пузырьки с жидкостью.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что врач Мясников выяснил, когда человек может заразиться оспой обезьян.