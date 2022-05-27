Метро «Проспект Большевиков» закрывали на вход из-за проблем с напряжением

Сегодня утром петербуржцы не могли попасть на станцию метро «Проспект Большевиков». Вход пришлось закрыть из-за технических неполадок.

Как сообщили в пресс-службе Петербургского метрополитена, станция «Проспект Большевиков» была закрыта на вход с 11:21. Причиной стала посадка напряжения. Проблему решили быстро, всего за семь минут, после чего вестибюль был снова открыт. Сейчас станция работает в обычном режиме.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что вестибюль метро «Приморская» изменит режим работы с 26 мая. Работы по капитальному ремонту эскалатора продлятся два месяца, и все это время станция будет работать по измененному графику.