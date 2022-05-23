Вестибюль метро «Приморская» изменит режим работы с 26 мая

Ремонтные работы ограничат режим работы вестибюля станции метро «Приморская» в Петербурге.

Как сообщает пресс-служба городской подземки, с четверга, 26 мая, в «Приморской» начинаются работы по капитальному ремонту эскалатора. Они продлятся два месяца, и все это время станция будет работать по измененному графику.

Вход в вестибюль «Приморской» будет ограничен в рабочие дни с 8:00 до 9:00, а также с 16:00 до 18:00. Такой режим работы будет действовать с 26 мая по 29 июля.

«При необходимости возможна корректировка указанного интервала времени ограничения работы вестибюля на вход с учетом фактического пассажиропотока», — уточнили в метрополитене.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что Смольный возьмет 8 млрд рублей в долг для строительства метро. Деньги направят на завершение строительства станций «Путиловская» и «Горный институт» в 2024 году.