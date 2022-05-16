Смольный возьмет 8 млрд рублей в долг для строительства метро

Петербургские власти собираются взять кредит для строительства двух станций городского метрополитена.

Как сообщили в комитете по финансам, Минфин РФ одобрил подготовленную Смольным заявку на кредит. Деньги направят на завершение строительства станций «Путиловская» и «Горный институт» в 2024 году. Об этом пишет «Петербургский дневник».

На данный момент строительство подземки финансируется из городского бюджета, работы ведутся по графику. Дополнительные средства понадобятся Петербургу на завершающем этапе.

Сумма кредита составит около 8 миллиардов рублей. Ожидается, что решение о предоставлении займа примут в течение месяца.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что в 2024 году в Петербурге введут три новые станции метро – «Путиловская», «Юго-Западная» и «Горный институт».