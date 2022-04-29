В 2024 году в Петербурге введут три новых станции метро

Планы по развитию метро в Петербурге сохраняются: в 2024 году будут введены три новые станции – «Путиловская», «Юго-Западная» и «Горный институт». Сейчас полным ходом идут работы. Как сообщает телеканал «Санкт-Петербург», об этом в ходе ежегодного отчета на заседании Законодательного собрания заявил губернатор города Александр Беглов.

По его словам, следующей задачей будет ускорить прокладку Невско-Василеостровской линии с помощью возвращенного из Москвы двухпутного щита «Надежда».

На обновление подвижного состава петербургского метро правительство РФ выделило из Фонда национального благосостояния 97 млрд рублей. На первом этапе, до 2024 года, будут заменены 300 вагонов метро.

Совместно с банком ВТБ создано АО «Метрострой Северной столицы», получившее статус единственного подрядчика. Петербургу принадлежит контрольный пакет – 65%.