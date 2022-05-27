Билайн предлагает петербуржцам годовой абонемент на связь с экономией 30%

Билайн предлагает петербуржцам годовой абонемент на связь с экономией 30%
Петербуржцы могут получить от билайн выгодный годовой абонемент. Фото: предоставлено билайн

Оператор билайн запускает новое предложение для петербуржцев «Абонементы на 12 месяцев»*. Новые абоненты могут подключиться к тарифным планам «Близкие люди 1», «Близкие люди 2» и «Близкие люди 3» с выгодой 30% от абонентской платы по тарифу на 1 год.

По условиям акции, абоненту необходимо при подключении к билайну единовременно пополнить баланс лицевого счета номера телефона на сумму, составляющую 70% от суммы абонентской платы за 12 месяцев. Она зависит от выбранного тарифа. Деньги зачислятся на бонусный баланс, а к ним автоматически прибавятся бонусные 30%.

Таким образом, оплатив только 70% от полной стоимости, клиент получит возможность целый год не задумываться о ежемесячной абонентской плате по тарифу. При этом пакеты минут и интернета в новом месяце будут обновляться автоматически.

Тарифные планы линейки «Близкие люди», участвующие в акции, дают возможность подключить один дополнительный номер**. Это значит, что, в зависимости от выбранного тарифа, абоненты могут поделиться с родными и близкими гигабайтами мобильного интернета или гигабайтами и минутами голосовой связи. Это может быть удобно для тех, кому нужно обеспечить связью, например, супругов, детей или пожилых родственников. При этом звонки между подключенными номерами не расходуют пакеты включенных в тариф минут и остаются бесплатными даже после исчерпания пакета. Таким образом, можно оставаться на связи с близкими.

*С 27.04.2022 по 27.10.2022 для новых абонентов ряда тарифов в ряде городов. Сумма зачисляется на бонусный баланс в виде бонусов и расходуется на оплату абонентской платы по тарифу. Организатор и условия – на beeline.ru.

**Услуга платная.

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