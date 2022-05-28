Небольшие дожди и прохлада ждут петербуржцев 28 мая

Небольшие дожди и прохлада ждут петербуржцев 28 мая
В Петербурге ожидаются небольшие дожди. Фото: Baltphoto/Павел Долганов

Петербург в субботу останется в зоне циклонической деятельности. На теплую погоду сегодня можно не надеяться.

По данным синоптика центра «Фобос» Михаила Леуса, циклон устроит в Северной столице облачную с прояснениями погоду. Сегодня петербуржцам понадобятся зонтики: местами прогнозируются небольшие дожди. А в целом на улице будет прохладно.

Температура воздуха в городе составит от +13 до +15 градусов, а на территории Ленобласти ожидается от +11 до +16 градусов. Ветер подует с северо-запада со скоростью 2-7 м/с. Атмосферное давление будет повышаться и достигнет 750 мм рт. ст., что ниже нормы.

В воскресенье петербуржцев ждут те же кратковременные дожди и около +15 градусов.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что в аэропорту Пулково 28 мая задержали один самолет.

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