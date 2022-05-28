В аэропорту Пулково 28 мая задержали один самолет

Сегодня, 28 мая, в петербургском аэропорту Пулково с вылетом задерживается один авиарейс. Позже назначенного времени вылетит рейс на турецкий курорт.
Дополнительное время придется ждать пассажирам, купившим билеты на самолеты в турецкую Анталью. Об этом сообщается на сайте Пулково.
Задерживается рейс TK 3961 до Антальи. Пассажиры авиакомпании Turkish Airlines рассчитывали покинуть Петербург в 12:55, однако время вылета отложили на 25 минут, новое время вылета — 13:20.
Причины задержек не указываются. Все остальные авиарейсы, судя по данным онлайн-табло аэровокзала, покинут Северную столицу по расписанию.
Ранее Gazeta.SPb сообщала, что неработающая оплата парковки в Пулково вызвала транспортный коллапс и взбесила автомобилистов — люди не смогли ни въехать, ни выехать с парковки.