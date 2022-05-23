Неработающая оплата парковки в Пулково вызвала транспортный коллапс

Проблемы в работе паркоматов в Пулково продолжаются уже несколько лет. Фото: пресс-служба ООО "ВВСС"

Проблемы в работе паркоматов в Пулково продолжаются уже несколько лет. Фото: пресс-служба ООО "ВВСС"

Неработающие паркоматы на территории аэропорта Пулково создали транспортный коллапс и взбесили автомобилистов — люди не смогли ни въехать, ни выехать с парковки.

Как сообщает «Мойка78», в понедельник утром в Пулково случился технический сбой в работе паркоматов. В объявлениях, прикрепленных к неработающим паркоматам, водителям советовали пройти на кассу. Все это, естественно, вызвало огромное недовольство со стороны автомобилистов. Пассажиры боялись не успеть на свой рейс, а другие опаздывали на работу, поскольку не могли выбраться с территории аэровокзала. Нервы сдавали даже у самых терпеливых.

Проблемы в работе паркоматов в Пулково продолжаются уже несколько лет. Пассажирам приходится изучать отдельный путеводитель, чтобы припарковаться у аэропорта. Вдобавок к этому у водителей не всегда получается оплатить стоянку с первого раза: аппараты не принимают пятитысячные купюры и периодически зависают.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что в аэропорту Пулково 23 мая отменили шесть рейсов и пять задержали.