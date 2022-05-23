В аэропорту Пулково 23 мая отменили шесть рейсов и пять задержали

В понедельник, 23 мая, в петербургском аэропорту Пулково отменены или задержаны 11 рейсов.

Сегодня самолеты не улетят по российским и международным направлениям. Авиакомпании отменили запланированные на сегодня рейсы в Ростов-на-Дону, Калининград, Симферополь, Москву, Нур-Султан.

Также есть пять задержанных рейсов. С опозданием вылетит самолет авиакомпании «Уральские авиалинии» до Сочи: его перенесли с 5:45 на 9:55. Далее на три часа задерживается самолет «РусЛайна» до Казани, который был запланирован на 7:00. Рейс перевозчика Turkish Airlines до Антальи задержали с 13:05 до 13:55. Самолет «Уральских авиалиний» до Душанбе вылетит не в 15:55, а в 17:30, а рейс того же перевозчика до Оша задерживается с 17:55 до 21:15.

Все остальные авиарейсы, судя по данным онлайн-табло Пулково, покинут Северную столицу по расписанию.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что строительство второго терминала Пулково отложили до восстановления пассажиропотока.