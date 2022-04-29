Строительство второго терминала Пулково отложили до восстановления пассажиропотока

Начало строительство второго терминала петербургского аэропорта Пулково отложили до полного восстановления пассажиропотока.

Вице-губернатор Максим Соколов сообщил, что строительство нового терминала Пулково начнется только после того, как пассажиропоток восстановится до прежних показателей — 20 миллионов пассажиров в год.

По словам чиновника, в настоящее время Пулково не нуждается во втором терминале, поскольку справляется с текущим пассажиропотоком.

Он отметил, что в 2019 и 2021 году пассажиропоток в Пулково почти подошел к отметке в 20 миллионов, однако в этом году по понятным причинам он будет снижен.

При этом Соколов подчеркнул, что планы по развитию воздушной гавани продолжаются. На территории аэропорта хотят открыть новую контрольную диспетчерскую вышку, крупнейший в РФ центр управления движением в авиагородке. Также идет строительство развязки с трассой М-11.

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