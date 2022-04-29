Генконсульства Эстонии и Литвы в Петербурге прекратили работу

Генконсульства Эстонии и Литвы в Петербурге прекратили работу
В Петербурге прекратило работу генконсульство Эстонии. Фото: unsplash

В пятницу, 29 апреля, в Северной столице прекратили работу генеральные консульства Эстонии и Литвы.

В литовском консульстве сообщили, что с 25 апреля прекратили принимать заявления на выдачу упрощенных виз, а с сегодняшнего дня прекращается оказание всех остальных консульских услуг.

По всем консульским вопросам россияне смогут обратиться в посольство Литовской Республики в Российской Федерации, оно будет работать с 2 мая.

В консульстве Эстонии порекомендовали обращаться за получением визовых и консульских услуг в посольство Эстонии в Москве.

Все готовые документы, которые петербуржцы не получили до 29 апреля, направлены в посольство.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что в Петербурге закроются генконсульства Латвии, Литвы и Эстонии. Сотрудников этих консульств объявили в России персонами нон грата.

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