В Петербурге закроются генконсульства Латвии, Литвы и Эстонии

Министерство иностранных дел РФ отозвало согласие на деятельность генеральных консульств Латвии, Литвы и Эстонии в Петербурге, а также консульства Латвии в Пскове. Сотрудников этих консульств объявили в России персонами нон грата.
Это решение было принято «на основе принципа взаимности» после того, как генконсульства РФ закрыли в Клайпеде, Лиепае, Даугавпилсе, Нарве и Тарту.
Сотрудники балтийских консульств должны покинуть Россию в те же сроки, что и сотрудники российских консульств из стран Балтии.
Напомним, в начале апреля власти Литвы и Латвии понизили уровень дипотношений с Россией — это была первая подобная мера в Европе. Всего после начала спецоперации на Украине зарубежные страны выслали более 400 российских дипломатов. Москва дает ответ на каждое подобное решение.