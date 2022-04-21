В Петербурге закроются генконсульства Латвии, Литвы и Эстонии

Министерство иностранных дел РФ отозвало согласие на деятельность генеральных консульств Латвии, Литвы и Эстонии в Петербурге, а также консульства Латвии в Пскове. Сотрудников этих консульств объявили в России персонами нон грата.

Это решение было принято «на основе принципа взаимности» после того, как генконсульства РФ закрыли в Клайпеде, Лиепае, Даугавпилсе, Нарве и Тарту.

Сотрудники балтийских консульств должны покинуть Россию в те же сроки, что и сотрудники российских консульств из стран Балтии.

Напомним, в начале апреля власти Литвы и Латвии понизили уровень дипотношений с Россией — это была первая подобная мера в Европе. Всего после начала спецоперации на Украине зарубежные страны выслали более 400 российских дипломатов. Москва дает ответ на каждое подобное решение.