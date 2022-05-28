Диетолог Дианова рассказала россиянам, какие болезни вызывает майонез

Диетолог Дианова рассказала россиянам, какие болезни вызывает майонез
Майонез может привести к серьезным заболеваниям. Фото: pexels

Врач-гастроэнтеролог, диетолог Нурия Дианова перечислила главные болезни, которые грозят заядлым любителям майонеза.

По словам специалиста, которые приводит Ura.ru, частое употребление этого соуса может спровоцировать развитие панкреатита, холецистита и ожирения. В майонезе содержится большое количество жиров, поэтому блюда с ним расслабляют пищевой канал и вызывают изжогу.

Дианова отметила, что жирный соус является провокацией для поджелудочной железы и желчного пузыря. Врач порекомендовала тем, кто заботится о своем здоровье, готовить домашний майонез и добавлять его в блюда. Это значительно снизит риск развития опасных заболеваний.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что онколог назвал лучшую стратегию для профилактики рака. В случае такого недуга как рак, по мнению специалиста, подойдет голодание.

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