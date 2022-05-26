Онколог назвал лучшую стратегию для профилактики рака

Онколог назвал лучшую стратегию для профилактики рака
Онколог назвал лучшую стратегию для профилактики рака. Фото: Pixabay

Онколог Сергей Левин рассказал, что эффективность лечения рака напрямую зависит от стадии его обнаружения. Однако рекомендуется в любом случае придерживаться определенной стратегии.

В случае такого недуга как рак, по мнению специалиста, подойдет голодание. Об этом сообщает Solenka.info. Но эксперт предупредил, что не стоит воспринимать голодание как чудо-средство для профилактики рака. Оно только может снизить риск возникновение болезни.

Эксперт отметил, что в процессе голодания происходит аутофагия, когда наш организм сам поедает поврежденные белки, перерабатывает их и создает новые. Аутофагия также разлагает отходы жизнедеятельности, исправляет неполадки и проводит уборку.

Посредством голодания можно укрепить иммунную систему человека, так как при отсутствии питания в организм прекращает поступать глюкоза, которая, в свою очередь, перестает подпитывать раковые клетки.

Еще один фактор, почему голодание может служить профилактикой рака — это снижение уровня гормона ИФР-1, инсулина и эстрогена, переизбыток которых значительно увеличивает риски развития онкологических заболеваний. Также при голодании уменьшаются воспалительные процессы.

Онколог рекомендует чередовать голодание с кетодиетой. Наилучшей практикой, по мнению эксперта, будет интервальное голодание, когда человек в течение 16 часов воздерживается от еды, а 8 часов питается низкоуглеводными продуктами.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что названы чудотворные эффекты от употребления всего двух вареных яиц в день. Турецкие доктора советуют их для профилактики рака и других серьезных заболеваний.

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