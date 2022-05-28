К концу первого полугодия Россию покинут около 40 тысяч IT-специалистов

Более чем в 160 IT-компаниях на переезд в другую страну согласилось 30-40% российских специалистов. Фото: unsplash

Более чем в 160 IT-компаниях на переезд в другую страну согласилось 30-40% российских специалистов. Фото: unsplash

Эксперты подсчитали, что к концу первого полугодия 2022 года из России уедут около 40 тысяч IT-специалистов.

Согласно исследованию ассоциации компаний-разработчиков программного обеспечения «Руссофт», более чем в 160 IT-компаниях на переезд в другую страну согласилось 30-40% российских специалистов. Еще около 20-30% айтишников обдумывают возможный отъезд из России, а остальные решили остаться. Об этом пишет РБК.

Отмечается, что все уехавшие из России приняли решение о переезде после начала специальной операции на Украине. По мнению экспертов, половина из них вернется на родину до конца года.

В среднем 30% из покинувших страну работают в зарубежных компаниях, которые закрыли свои офисы в РФ. Также из России уезжают работники российских компаний, которые работали на зарубежных рынках, а после начала спецоперации потеряли заказчиков и переместили офисы в другие страны. Кроме того, в числе уехавших есть фрилансеры.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что Мишустин сообщил, что около 85% IT-специалистов, которые уехали из России после начала спецоперации, вернулись.