Мишустин: около 85% покинувших страну IT-специалистов вернулись

Мишустин заявил о возвращении 85% уехавших из России IT-специалистов. Фото: Кремль

Мишустин заявил о возвращении 85% уехавших из России IT-специалистов. Фото: Кремль

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин сообщил, что около 85% IT-специалистов, которые уехали из России после начала спецоперации, вернулись.

Глава правительства заявил об этом 27 мая на суперфинале конкурса «Лидеры России». По его словам, отследить возвращение большинства IT-специалистов в Россию удалось по данным сим-карт.

Мишустин считает, что России удалось сохранить специалистов благодаря оперативно принятым правительством решениям о поддержке IT-отрасли. Он отметил, что меры были приняты «мгновенно», как только специалисты начали покидать страну.

Премьер-министр добавил, что теперь кабмин будет искать решения на долгосрочный период.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что сотни петербургских IT-специалистов попросили отсрочку от армии.