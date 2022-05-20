Сотни петербургских IT-специалистов попросили отсрочку от армии

Сотни петербургских IT-специалистов попросили отсрочку от армии
IT-специалисты хотят получить отсрочку от армии. Фото: Baltphoto/Андрей Пронин

Порядка двух тысяч российских IT-компаний направили заявления об отсрочке от армии для своих работников. Всего это 8,7 тысячи специалистов.

Как сообщили в Минцифры, в России введены новые правила насчет предоставления отсрочки от срочной военной службы для IT-специалистов, которым от 18 до 27 лет. У молодого человека должно быть высшее образование по специальности и работа по трудовому договору не менее 11 месяцев с апреля прошлого года до апреля текущего.

Большинство заявок на отсрочку поступило от московских IT-специалистов — почти 1,7 тысячи, из Подмосковья пришло 800 заявок, а из Петербурга — почти 600.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что в Петербурге открыто более 12 тысяч вакансий для IT-специалистов. Спрос на айтишников продолжает расти.

IT-специалисты айтишники армия новости СПб отсрочка


 

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Сотни петербургских IT-специалистов попросили отсрочку от армии
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