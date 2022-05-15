В Петербурге открыто более 12 тысяч вакансий для IT-специалистов

Сейчас в городе открыто более 12 тысяч вакансий в сфере IT. Фото: Pixabay

Сейчас в городе открыто более 12 тысяч вакансий в сфере IT. Фото: Pixabay

На рынке труда в Северной столице продолжает расти спрос на IT-специалистов.

Сейчас в городе открыто более 12 тысяч вакансий в сфере IT. Об этом 15 мая сообщили в Смольном.

Петербуржцам также рассказали, что в России запущена новая госпрограмма «Цифровая технология», благодаря которой любой желающий может получить новую профессию, связанную с информационными технологиями.

Всего доступны более 60 курсов в сферах программирования, мобильной разработки, аналитики, дизайна и искусственного интеллекта. Льготные категории граждан могут получить скидку на обучение в размере от 50 до 100%. Принять участие в программе может любой человек старше 16 лет с высшим или средним профессиональным образованием.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что петербургские офисы могут опустеть из-за ухода IT-компаний.