Петербургские офисы могут опустеть из-за ухода IT-компаний

Петербургские офисы могут опустеть из-за ухода IT-компаний
IT-компании в Петербурге могут освободить 100 тысяч квадратов арендных площадей. Фото: Pixabay

К концу года в бизнес-центрах Петербурга могут освободиться до 150 тысяч квадратных метров арендных площадей из-за ухода IT-компаний.

Как сообщает «Деловой Петербург», на начало 2022 года IT-компании занимали порядка 400-450 квадратных метров офисов в Северной столице. Но из-за сложной ситуации с экономикой четверть из них может освободиться.

В основном айтишники размещались в современных качественных объектах высокого уровня. Большинство IT-компаний выбирали офисы в Центральном, Петроградском и Московском районах. При этом часть объектов создавалась специально под IT.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что чешский IT-разработчик JetBrains начал продавать свою недвижимость в Санкт-Петербурге. Общая стоимость зданий, готовых к эксплуатации, составляет 7,3 млрд долларов.

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