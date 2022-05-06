Чешский IT-разработчик JetBrains начал продавать свою недвижимость в Санкт-Петербурге

Чешский IT-разработчик JetBrains начал продавать свою недвижимость в Санкт-Петербурге
Чешский IT-разработчик JetBrains начал продавать свою недвижимость в Санкт-Петербурге. Фото: jetbrains.ru

Офисы находятся в Василеостровском и Приморском районах.

Стало известно, что чешский разработчик JetBrains, который принял решение приостановить свою деятельность на территории России, начал продавать свои петербургские офисы за 7 млрд. Об этом сообщает «Коммерсант».

О решении JetBrains по продаже петербургских офисов рассказали три источника на рынке недвижимости. По мнению компании, пришло время избавиться от российских офисов, так как деньги, заработанные в стране, не занимали значимой доли в общей структуре выручки.

Во владении компании находится бизнес-центр «Универс» на Васильевском острове. Его площадь составляет около 6,4 тысяч квадратных метров. Также компании принадлежат два здания на Приморском проспекте площадью 30 тысяч квадратных метра и недостроенным объектом рядом с ними на 35 тысяч квадратных метров.

Генеральный директор Knight Frank St. Petersburg Константин Лосюков рассказал, что общая стоимость зданий, готовых к эксплуатации, составляет 7,3 млрд долларов. При этом сделка может быть затруднена тем, что разработчик хочет получить оплату в валюте.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что правительство России запустило программу льготной ипотеки со ставкой в 5% годовых для IT-специалистов.

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